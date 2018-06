Na 'Zoutelande' zingt iedereen over Zeeland: al 3 nummers in Vlaamse hitparade

Zweedse Hulstenaar: 'Vertrek Zlatan gaf Zweden boost'

9:25 HULST - Tomas Binder is al dertig jaar weg uit zijn geboorteland Zweden. Na een eerste stop in Duitsland woont hij alweer achttien jaar in Hulst. Tomas is getrouwd en heeft twee kinderen. In het dagelijks leven runt hij zijn eigen consultancybureau. Vandaag hoopt Tomas dat Zweden zich kan herpakken van de zure nederlaag tegen Duitsland door van Mexico te winnen.