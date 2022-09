Na vijftig jaar heeft Riaan Rijken eindelijk een nieuwe meubelmaker gevonden, en het is nog een jonge vrouw ook

Vijftig jaar lang dacht restaurateur Riaan Rijken nooit iemand te kunnen vinden die hem zou kunnen opvolgen voor het restaureren van antieke meubels. En ineens is zijn opvolger daar. Het is nog een jonge vrouw ook.

Een gigantische loods in Koudekerke, waar de geur hangt van vonkjes en van verse houtkrullen. De wanden zijn bekleed met beitels, de ruimte is gevuld met gevaarlijk uitziende machines. Tussen alle deuren en kozijnen die weer als nieuw worden gemaakt, staat een oude ladenkast. Helemaal uit elkaar.

‘Kastje Koppejan’ is al zeker 240 jaar oud en al generaties lang in de familie. Het wiebelde en daarom bracht de eigenaar het naar Riaan Rijken. Die kan het wel maken. Al hangt daar een prijskaartje aan: er zitten nu al meer dan vijftig uur in. En dan zit het nog niet eens in elkaar.

Nooit een stagiair die doorzette

Met dit werk begon Riaan Rijken, in 1971. Een stuk of zeven meubelrestaurateurs waren er toen nog in Zeeland. ,,Het was een populair beroep. Als je naar de ambachtsschool ging, kon je loodgieter worden, metselaar, timmerman, noem maar op. En de echt goede timmermannen, konden doorleren voor meubelmaker. Het was ook de tijd dat mensen vlot duizend gulden neerlegden voor zo’n kastje. Tegenwoordig gaan ze liever naar Ikea.”

In al die jaren dat Rijken het werk doet, is nog nooit iemand voorbij gekomen die hem erin kon opvolgen. ,,Soms had ik een stagiair die het wel wilde, maar die zette nooit door. Of je had iemand die het wel kon, maar die het eigenlijk niet wilde. Ik dacht eigenlijk dat het nooit meer wat zou worden.”

Jerusha heeft het niet van een vreemde

En toen was daar Jerusha. Een 19-jarige meubelmaker uit Vlissingen. Zij kón het, en wilde ook nog eens. Rijken nodigde haar uit, liet haar wat zagen en schaven, en zag gelijk: die moeten we hebben. ,,Jerusha heeft geduld en ze is heel leergierig. Bijna alles wat we hier doen, heb ik haar moeten leren. Dan zie ik haar kijken en dan weet ik gewoon: ze kan het. En dat is dan ook zo. Ze is echt goed.”

Jerusha heeft haar handigheid niet van een vreemde. ,,Ik heb het van mijn vader. Die kan ook alles. Als kind stond ik altijd mee te kijken in zijn garage. Oorkappen op, en een brilletje. Alleen liet hij het mij niet zelf doen. Daar was hij te voorzichtig voor. Bij Riaan doe ik alles. Werken met fineer, stralen bakpoeder. Ik probeer het gewoon.”

Dat doorzettingsvermogen heeft ze dan weer van haar moeder, Lilian Janse, die als eerste vrouw raadslid werd voor de SGP. Jerusha lacht. ,,Ja, we worden thuis wel gestimuleerd om voorop te lopen.”

Hoe meer littekens, hoe meer herinneringen

En dat deed Jerusha toch al, tijdens haar opleiding meubelmaken. ,,Ik was letterlijk het enige meisje in de klas. Dat is pittig. Ik ben nooit een meisje-meisje geweest, maar in die jaren ben ik zeker harder worden. Een wat grotere mond, je krijgt toch een beetje lak aan dingen. Maar dat hoort ook bij dit werk. Je moet niet bang zijn om een keer je fikken open te halen. En dat ben ik niet. Hoe meer littekens, hoe meer herinneringen.”

Terwijl haar generatie - excusez le mot - toch niet bekendstaat om het harde werken. ,,Veel meiden, en jongens trouwens ook, willen een online business die ze vanuit bed kunnen besturen. Slapend rijk worden, zeg maar. Zelf heb ik die illusie nooit gehad. Ik heb ook drie jaar in een keuken staan buffelen. Vond ik alleen maar leuk.”

Nu maakt ze met die instelling nog mooie dingen ook. Over een poosje ziet ‘kastje Koppejan’ er weer uit als toen het nieuw was, in 1780. Jerusha vindt het prachtig dat er mensen zijn die daar nog wat voor over hebben. ,,Zeker omdat het nu mijn beroep is. Ik denk dat dit het mooiste werk ter wereld is.”

Volledig scherm Jerusha Janse en haar meester, Riaan Rijken. © Dirk-Jan Gjeltema

