Na vijf tot tien jaar gaat de luxe gezinstent al naar de stort: ‘We gooien per tent 150 kilo canvas weg. Dat moet echt anders’

Zeegras is voor vis wat bos is voor de vos. En daarom willen we het terug in de Zeeuwse wateren

Over vijf jaar moeten in de Zeeuwse Delta weer wuivende zeegrasvelden voorkomen. Liefst tien hectare is het beoogde doel. Plantje voor plantje worden ze teruggeplaatst, met donormateriaal uit kweek en uit het wild in Denemarken.

28 november