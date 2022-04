Na ruim veertig jaar zijn fysiotherapeuten Haak en Lippens ‘uitbehandeld’

Lippens en Haak vergelijken hun loopbaan graag met een puzzel waarbij de stukjes prachtig in elkaar vielen. Ze gingen na hun studie aan het werk bij dezelfde Terneuzense praktijk. In 1988 besloten ze samen op zichzelf te gaan. Het werden twee vestigingen: in Zaamslag en in Terneuzen. De twee zakenpartners pasten, als puzzelstukjes, prima bij elkaar; naast klassieke fysiotherapie was hij gespecialiseerd in manuele therapie en handtherapie en zij in oedeemtherapie. De praktijk liep en loopt als een trein. Lippens: ,,We krijgen patiënten van wie we zelfs de overgrootouders hebben behandeld. Die kwamen hier omdat de (groot)ouders hadden gezegd: ‘Ga maar naar Haak-Lippens, dan zit je goed.’ Dat zijn de beste aanbevelingen die je ooit kunt krijgen.”