Na ruim tachtig jaar en talloze omzwervingen is Pinkeltje in Zeeland aanbeland

Een mannetje, niet groter dan je pink en met een lange witte baard, heeft sinds 1939 menig kinderhart gestolen. Niemand die hem ooit in het echt heeft gezien, behalve zijn geestelijk vader, Dick Laan, aan wie Pinkeltje zijn avonturen vertelt. Laan (overleden in 1973) en zijn latere opvolgers schreven in totaal 35 boeken met Pinkeltje in de hoofdrol. Na doldwaze avonturen in Het grote huis (waar het allemaal begon), op reis naar Pinkeltjesland en - meer recent- herkenbare plekken zoals Blijdorp, de Efteling, het Dolfinarium en Madurodam, is Pinkeltje nu in Zeeland aanbeland.