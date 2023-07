Na ritzege gaat het mis voor Senna Remijn: harde val na de finish en streep door goed klassement

Genieten, flink gas geven en slapen op de club; zo verliep de eerste week van Rick van Drongelen in Turkije

Vrijdagavond maakte Rick van Drongelen met een paar van zijn nieuwe ploeggenoten een wandeling over de boulevard van Samsun, aan de boorden van de Zwarte Zee. In de Turkse havenstad, die ruim 1,3 miljoen inwoners telt, zijn ze compleet voetbalgek, benadrukte een begeleider tegen de Zeeuwse aanwinst van de plaatselijke trots Samsunspor. ,,Zo’n rustige wandeling, dat kan over een paar maanden niet meer’’, zei die man. ,,We werden nu al een paar keer herkend, maar dan word je als speler echt door iedereen benaderd.’’