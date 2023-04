Na knappe teamprestatie hebben de tafeltennissers van Arnemuiden goede papieren voor slotronde

MET VIDEO Shirin van Anrooij derde in Amstel Gold Race

Shirin van Anrooij is zondag derde geworden in de Amstel Gold Race. Na haar negende plaats in de Ronde van Vlaanderen en haar vijfde plek in de Brabantse Pijl deed de 21-jarige wielrenster uit Kapelle er in de Limburgse heuvels nog een schepje bovenop.