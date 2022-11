Na een recordjaar zakt de export van uien in: ‘Boeren hebben meer graan en minder uien gezaaid’

MET VIDEO Gewonde bij steekpar­tij in Vlissingen: ‘Zoiets heftigs heb ik nog nooit gezien’

Op de hoek van de Nieuwendijk en de Sarazijnstraat in Vlissingen is zaterdagochtend vroeg een man neergestoken. Hij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Naar de dader wordt nog gezocht.

12 november