Na drieduizend uur werk heeft Euterpe een veel groter gebouw: er zit een compleet nieuwe verdieping op

Drieduizend uur werk zit erin, schat voorzitter Henk Baas. Maar dan heb je ook wat: het verenigingsgebouw van Euterpe - in 1882 ooit gebouwd als gereformeerde kerk - is bijna onherkenbaar veranderd. Mede dankzij corona, zegt secretaris Marian Dellebeke. ,,We hebben van de nood een deugd gemaakt. Er lag al een poosje een plan om te verbouwen. Maar dat zou dan stukje bij beetje gebeurd zijn. Nu viel in het voorjaar van 2020 ineens alles weg. Toen zijn we maar direct begonnen.”