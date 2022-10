Na drie keer uitstellen spelen The Young Ones eindelijk een concert met Emma Heesters en Henk Poort

de agendaDe rubriek ‘De Agenda’ gaat over de mensen achter de evenementen. Deze keer over de organisatie achter het jaarconcert van orkest The Young Ones in Hulst.

Eindelijk kan het weer. Na drie keer uitstellen -in 2020 en 2021 vanwege corona, en dit jaar van april naar oktober- geeft The Young Ones weer een groot concert in de noordhal van Den Dullaert. ,,We starten zaterdag onze muzikale jukebox weer met de toppers Emma Heesters, Henk Poort en Ron Brandsteder. Driemaal is scheepsrecht”, zegt Jessica Kramers.

Jessica speelt piccolo en dwarsfluit in het Hulster orkest en doet daarnaast de PR, ledenadministratie en de boeking van artiesten. Haar man Arno speelt trompet en is de voorzitter. The Young Ones werd opgericht in 1989 en weet sinds 1992 (inter)nationale artiesten te strikken met het orkest mee te spelen of zingen.

Optreden met grote artiesten

Trompettist Theo Mertens was de eerste bekende gast in de grote zaal van Den Dullaert. Het succes was een opmaat tot uiteindelijk concerten in de grotere noordhal met meer publiek. In 1993 stonden hier als eerste Justine Pelmelay en presentator Carl Huijbregts met The Young Ones op het podium. Sindsdien speelde het orkest met diverse artiesten, zoals Belle Perez, Karin Bloemen, Ellen ten Damme, Anita Meyer, Trijntje Oosterhuis, Raymond van het Groenewoud, Hans en Candy Dulfer, Johnny Logan en Danny de Munk.

Ook voor de presentatie pakken The Young Ones uit met bekende namen. Onder meer Jochem van Gelder, Frank Lammers en Marieke Elsinga hebben de optredens aan elkaar gepraat. ,,Dit is zomaar een greep uit de namen die al die jaren een bijdrage geleverd hebben aan ons jaarconcert”, zegt Jessica. ,,Vooral in het begin viel het niet mee om contacten en boekingen te maken. Sommige artiesten waren wat huiverig als ze de naam ‘Young Ones’ hoorden. Ik kan me voorstellen dat daarbij aan een jeugdorkest gedacht werd en ze de vraag stelden wat dat kwalitatief zou inhouden.”