Na drie jaar weer een Folkloristische Dag in IJzendijke

De lucht was zwanger van de vele verschillende geuren die boven de Markt hingen. Paardenluchtjes, de speciale geur van de hoefsmid vermengd met het aroma van boterbabbelaars en hamburgers, een mix die alleen in

IJzendijke te ruiken is. Voor de ringrijders en de sjezen was er maar liefst twintig ton zand aangevoerd. Er waren 21 rijders die streden om de pollepel en de grote prijs van IJzendijke. ,,Voor een demonstratie van ringrijden op locatie zoals hier in IJzendijke is ook een logistieke organisatie nodig”, wist Edwin Maljaars.