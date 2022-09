Na de tweede wolkbreuk sloegen alle stoppen door bij Middelburger Hans Jobse: ‘Voor zo'n 20.000 euro schade, schat ik’

Zaterdag ontstond in zijn huis aan de Spanjaardstraat binnen een paar uur een inpandig privézwembadje in de twee meter diepe kelder. Hans’ vrouw Ilona was die ochtend vroeg weg. Ilona: ,,Toen ik om zeven uur terugkwam, stond de straat al blank door een verstopte rioolput. We hadden de eerste wolkbreuk toen net gehad. Na de tweede veranderde de straat in een rivier.”

Terwijl overal in de straat bewoners het water hun huizen in zagen lopen, gutste het bij de familie Jobse de kelder in. ,,Wij zijn een van de weinigen die een kelder hebben”, legt Hans uit. ,,Onze woonverdieping ligt juist iets hoger. Vandaar dat we het daar droog konden houden. Hier in de straat stonden overal mensen bij wie het water de huizen in gekomen was. Ik heb mijn waterstofzuiger uitgeleend, we hebben elkaar allemaal een beetje geholpen, want de brandweer kon niets doen. Die hadden geen mensen meer over, die stonden overal water het kanaal in te spuiten.”