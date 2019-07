Na 6412 geboortes ziet oud-verloskundige Heleen (88) voor het eerst een bevallingsbad

VIDEOTERNEUZEN - Heleen van de Vijver (88) uit Middelburg is dertig jaar vroedvrouw geweest, maar een bevallingsbad zoals dat in het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen heeft ze nog nooit gezien. ,,Jeetje, is dat niet lastig om erin te komen voor iemand die zwanger is.”

Na jarenlang bij de gemeente en als doktersassistente te hebben gewerkt, kocht Heleen van de Vijver (88) op haar 28e haar eigen verloskundigenpraktijk. Dertig jaar lang was zij vroedvrouw. Ze weet precies hoe veel kinderen ze in al die jaren op de wereld heeft helpen zetten: 6412.

‘s Ochtends in het busje van De Zonnebloem had ze er erg veel zin in. ,,In de krant las ik dat ZorgSaam een bevallingsbad heeft. Ik ben erg benieuwd hoe dat is zijn werk gaat. In mijn tijd gebeurde dat niet zo vaak.”Zonnebloemafdelingen die een samenwerkingsverband met de RIKI Stichting hebben mogen tien Zomerhartenwensen in vervulling laten gaan. De Stichting stelt daar geld voor ter beschikking. Die van mevrouw Van de Vijver werd eruit gepikt. ,,Het is bijzonder dat iemand die zo lang vroedvrouw is geweest ons een mail stuurt omdat ze nog zo betrokken is met de tijd van nu", zegt Corry Moens, bestuurslid activiteiten van De Zonnebloem.

Sinds begin dit jaar heeft het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen als enige Zeeuwse ziekenhuis een bevallingsbad. Sindsdien zijn er dertien mensen bevallen. Vroeger was dit minder populair zegt Van de Vijver. ,,Ik begon er nooit aan. In die tijd was het nog helemaal niet bekend.”

Kraamsuite

,,Oei, ik doe mijn zonnebril maar even af", zegt Van de Vijver als ze de kraamsuite binnenkomt. Het is donker, sfeervol verlicht met kaarsjes en over de speakers zijn natuurgeluiden te horen. Alles om iemand die gaat bevallen gerust te stellen. ,,Kraamsuite...", zegt ze bedenkelijk als ze het ziet, ,,zo heette dat vroeger helemaal niet.”

Het bad, wat midden in de kamer ligt, valt gelijk op. Op het eerste gezicht lijkt het op een normaal zwembad. ,,Jeetje wat is dat hoog", zegt de Middelburgse. ,,Is dat niet lastig om overheen te stappen voor iemand die zwanger is?” Dat blijkt niet het geval te zijn. Het bad heeft meerdere randen die apart opgeblazen kunnen worden. Als het te hoog is, blazen ze dus niet alles op. Het zitje, de vorm van het bad en de hendels zorgen ervoor dat dit bad geschikt is voor een bevalling. Één van de verloskundigen gaat in het bad liggen om het te demonstreren. De oud-verloskundige mag zelfs even oefenen met een nepbaby.

Voorspelbaar

Mevrouw Van de Vijver gaat zitten en bekijkt het bad nog maar eens. Ze deelt allemaal verhalen over haar tijd als verloskundige. De verloskundigen van ZorgSaam hangen aan haar lippen. Ze benadrukt hoe verschillend de tijden zijn. ,,In mijn tijd konden we niks voorspellen. Wij hadden helemaal geen echo. Op de buik ging ik af hoe veel kinderen erin zaten. Nu is de verrassing eraf.” Door het vele kletsen is de koffie koud geworden.

Op de weg terug besluit Van de Vijver de dag met een lach: ,,Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Het was stik gezellig.”