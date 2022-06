Na 42 jaar zeggen Norbert en Jeanine de dierenwereld vaarwel

TERNEUZEN - Het leven van Norbert en Jeanine van Maele uit Hulst stond 42 jaar in het teken van dieren. Dag in, dag uit. Maar nu is het mooi geweest. Woensdag stonden ze voor het laatst in hun zaak Dierenwereld XL in Terneuzen, die ze overdragen aan hun zoon Wouter. Dat doen ze met vertrouwen, maar ook met een beetje pijn in het hart.