Na 2 jaar begint rechtszaak overval Hrieps. Slachtoffer Leny (76): ‘Wáár is het geld’, schreeuwde de overvaller

Leny Kramer-de Steur is eindelijk in slaap gevallen, na wéér een succesvolle uitgave van Hrieps. Het is gelukt om de jubileumeditie van het Walcherse muziekfestival tot een goed einde te brengen. De stress is weg. De dagopbrengst is bij haar thuis ondergebracht en alleen intimi weten dat de flinke hoeveelheid euro’s bij de moeder van organisator Hugo Kramer in Grijpskerke bewaard wordt.