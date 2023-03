Muziek is ook een medicijn: muzikanten van MuzIC spelen aan het bed van ic-patiënten bij Adrz in Goes

Muziek is óók een medicijn, vindt MuzIC. Wetenschappelijke studies tonen aan dat muziek stress, pijn en angst verminderen. Daardoor is er minder narcosemiddel, angstverlagend medicijn of pijnstiller nodig. De speciaal daarvoor opgeleide musici van de stichting bezoeken wekelijks ic's om met hun optredens het gesprek tussen patiënt, familie en musici op gang te brengen. Voor het eerst was MuzIC ook in Zeeland, in het Adrz. Het is de bedoeling dat ze vaker langs gaan komen.