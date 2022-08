Muzeeum in Vlissingen laat schilderijen van Michiel de Ruyter en zijn vrouw opknappen

De schilderijen hebben dringend onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de imposante lijsten waar ze in zitten. Het is een van de grootste en meest complexe restauraties uit het bestaan van het museum. In het voorjaar van 2023 moet de klus zijn geklaard. Daarna zijn ze topstukken weer te zien in het museum, dat de komende tijd wordt vernieuwd.

Binnenkort verlaten de schilderijen en lijsten voor de eerste behandelingen in Amersfoort en Den Haag. Eén lijst wordt ook in Amsterdam behandeld. Een team van gespecialiseerde restauratoren neemt de lijsten en de schilderijen onder handen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de modernste onderzoekstechnieken. Het team wordt bijgestaan door een commissie van deskundigen van het Mauritshuis en Rijksmuseum.

De schilderijen zijn eigendom van de Ruyteriana Stichting. Het Muzeeum heeft ze langdurig in bruikleen. Het portret van De Ruyter is in 1667 geschilderd door Ferdinand Bol. Het portret van Anna van Gelder is waarschijnlijk gemaakt door Hendrik Berckman. Beide schilderijen zijn voorzien van zeldzame vergulde trofeeënlijsten.

Hoeveel het karwei kost, is niet bekend. ,,Daar mag ik geen mededelingen over doen”, zegt Pol Verbeeck, hoofd collectie en bedrijfsvoering. ,,Maar neemt u van mij aan dat het duur is, want het is een heel specialistische restauratie.” Vereniging Rembrandt, Prins Bernhard Cultuurfonds, gemeente Vlissingen, provincie Zeeland en een aantal kleinere fondsen betalen eraan mee.

Volledig scherm Portret van Anna van Gelder. © Muzeeum