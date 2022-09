Musketiers weten van eerste tot laatste seconde te boeien

Drukke Sint Bavodijk in Nieuwvliet moet veiliger en overzichte­lij­ker worden, en het werk is nu gestart

De herinrichting van de Sint Bavodijk in Nieuwvliet is nu echt begonnen. De Delta Netwerkgroep (DNWG) is gestart met werken aan de kabels en leidingen. Het is een van de grootste projecten van het Masterplan Nieuwvliet.

28 september