Museum Oud Electro geeft Marc Lijbaert ook na zijn pensioen een beetje (ont)spanning

Was Edison de uitvinder van de eerste gloeilamp? Wie vond de eerst werkbare batterij uit? En waar bevond zich de eerste elektriciteitscentrale in Nederland? Vele antwoorden zijn terug te vinden in het museum ‘Oud Electro’. Zijn hele werkzame leven heeft Marc Lijbaert in de elektriciteitssector doorgebracht. Het is dan ook geen verrassing dat hij zijn werk na zijn pensionering als hobby trouw is gebleven. ,,Zo’n vijftien jaar geleden ben ik begonnen met het verzamelen van oud elektrisch materiaal en instrumenten. Geen oude stofzuigers of wasmachines, maar alleen industriële apparatuur.”