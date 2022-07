Multraship levert noodhulpslepers voor Noordzee aan de Kustwacht

De schepen zijn 24/7 inzetbaar vanaf strategische posities op de Noordzee om driftende of in nood verkerende schepen op sleeptouw te nemen om schade aan het schip en het windpark te voorkomen en eventuele drenkelingen aan boord te nemen. Daarnaast kunnen de schepen ook worden ingezet bij zoek- en reddingsoperaties. ,,Met de komst van de noodhulpslepers hebben we de komende jaren een goede oplossing gevonden om de veiligheidsrisico’s van deze windmolenparken op zee voor de scheepvaart te beperken”, licht Nicole Kuipers, Directeur Kustwacht toe. ,,Met name het windpark Borssele en de windparken Hollandse Kust worden ingesloten door scheepvaartroutes en ankergebieden. Daar zal de inzet van deze twee extra ERTV’s zich dan ook primair op richten.”