MS-patiënte Rosalinda (26) uit Tholen kreeg nieuw leven dankzij stamceltherapie in Mexico

THOLEN - Rosalinda Neele uit Tholen kreeg in Mexico een nieuw leven. De 27-jarige MS-patiënte kon dankzij een crowdfundingactie een stamcelbehandeling volgen. Vrienden, bekenden, bedrijven en ook totale vreemden doneerden samen zestigduizend euro. Nu is ze terug. Als nieuw.

,,Ik heb de hoofdprijs gewonnen", zegt de Thoolse. ,,Zo voelt dat. Er is weer toekomst: de mist in mijn hoofd is verdwenen, ik kan weer lopen en beter zien. Vanaf nu kan het alleen maar beter worden.”

Dankbaar

Eeuwig dankbaar is ze de donateurs die dat mogelijk maakten. ,,Het was een hartverwarmende ervaring, dat medeleven. Als ik nu naar de AH in Tholen ga, wil iedereen even met me praten. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd. Zo lief.”

Het is nu twee jaar geleden dat Rosalinda Neele (26) uit Tholen MS kreeg. De ziekte tast de hersenen aan en daarmee het hele lichaam. Het was de meest agressieve vorm: in korte tijd kreeg de jonge moeder problemen met lopen, ze kon niet meer helder denken, ze kon niet slapen van de zenuwpijn en haar zicht verslechterde dramatisch. ,,Ik had kunnen gaan experimenteren met de twaalf medicijnen die er bestaan voor mijn type MS, maar dat ging gewoon te lang duren. Het ging zo snel dat ik kon kiezen: of ik ging kapot aan MS, of ik maakte de MS kapot met stamceltherapie. Dat brengt geen genezing, maar zet de ziekte wel stop. Alleen had ik het geld niet om zo'n therapie in het buitenland te volgen, en in Nederland wordt het nog niet vergoed.”

Volledig scherm Roos Neele met dochtertje Noor ,,Ik heb de hoofdprijs gewonnen” © Marcelle Davidse

Zware behandeling

Op 12 oktober vertrok ze naar Mexico voor een behandeling van 28 dagen. Twee chemokuren maakte onderdeel uit van de behandeling. Daarmee werd haar op hol geslagen immuunsysteem vernietigd en vervolgens weer opgestart met de eerder ‘geoogste’ stamcellen. ,,Je bent op dat moment heel erg vatbaar voor ziektekiemen. Daarom moet je zeven tot tien dagen in quarantaine. Het was zwaar. Ik ben nu kaal aan het worden door de chemo; kale plekken op mijn hoofd, mijn wenkbrauwen beginnen uit te vallen. Ik kan er orgaanschade van krijgen, ik ben misschien onvruchtbaar geworden. Dat is best heftig als je zo jong bent als ik. Maar: als dat de prijs is die ik moet betalen om weer te kunnen léven, ben ik bereid die te betalen.”

Zenuwpijn

Voor het eerst sinds twee jaar kan Rosalinda weer slapen zonder zenuwpijn die haar wakker houdt. ,,Over een jaar laat ik weer een scan van mijn hersenen maken. Dan weten we of de achteruitgang tot stilstand is gebracht.”

Op de rekening van de stichting Tot Hier en Niet Verder, opgericht om het geld bijeen te krijgen, kwam een paar duizend méér binnen dan Rosalinda nodig had. ,,Die laten we staan om een volgende MS-patiënt mee te helpen, want de stichting blijft bestaan.”