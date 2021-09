Motorrijder overleden bij ongeluk Arnemuiden

Het mooiste buiten­kunst­werk van Nederland hangt straks in Terneuzen

9:00 BRESKENS - Nog even, dan is het mooiste buitenkunstwerk van Nederland gevlogen. Naar Terneuzen. Maandag werd een begin gemaakt met het verwijderen van het kunstwerk Broden en Vissen van Johnny Beerens in de haven van Breskens.