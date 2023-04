Motorrijder gewond in Goes

Eén keer per jaar trekken ze de feesttent vol: de Oranjeband Zonnemaire is er (bijna) klaar voor

Ze hebben maar één taak... maar die doen ze vol overgave. Eén keer per jaar trekt de Oranjeband Zonnemaire de feesttent in het dorp volledig vol. Geen club zo gevarieerd als de band die mensen van heel Schouwen-Duiveland naar de Oranjenacht in Zonnemaire laat komen. ,,Het is een grote reünie. Iemand zei een keer tegen me: het is net Anywave twee. Daar komt ook iedereen op af.”