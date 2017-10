Motorclub uit Middelburgs café gezet

Zo gaat de nieuwe Tractaatweg er na de verbreding uitzien

11:44 TERNEUZEN - De verbreding van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen is sinds september in volle gang. De opdrachtgever voor de verbreding, 'Tractaatweg BV', heeft een animatievideo online geplaatst hoe de weg er uiteindelijk uit zal zien. Naar verwachting is de weg medio 2019 klaar.