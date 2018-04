Motorboot in brand op Westerschelde

Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Volgens de KNRM Hansweert is het scheepje helemaal uitgebrand. Het Terneuzense sleep- en bergingsbedrijf Multraship zal de door brand verwoeste motorboot Persistent bergen. Het schip wordt momenteel geïnspecteerd op mogelijke lekkages. Het voornemen is de motorboot bij hoogwater naar Terneuzen te brengen, waar het via één van de sluizen naar het noorddok aan het Kanaal Gent-Terneuzen in Terneuzen wordt gebracht. Het schip zal daar bij jachtwerf Aricom op de wal worden gezet. Wat er daarna mee zal gebeuren, is nog niet bekend.