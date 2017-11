Motie verworpen: Plan Perkpolder wordt niet tijdelijk stilgelegd

De motie was ingediend door coalitiepartij Algemeen Belang Groot Hulst. De fractie is geschrokken van de bevindingen van Rijkswaterstaat dat de thermisch gereinigde grond in de dijk een verhoogde pH-waarde en calciumgehalte heeft. Bovendien zou de stabiliteit van de dijk mogelijk in het geding zijn. Daarom loopt nu een vervolgonderzoek.

Mede omdat RWS, althans volgens burgemeester en wethouders, deze bevindingen niet met Hulst heeft gedeeld, is de laatste week commotie ontstaan. ABGH achtte het wijs daarom alle onderhandelingen rondom Plan Perkpolder stil te leggen, ook om de bevolking gerust te stellen. ,,Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er niks aan de hand is, dan kunnen we gewoon weer de draad oppakken", zei ABGH-fractievoorzitter Ronnie Roctus. ,,Maar als we nu doorgaan en we worden straks geconfronteerd met ik weet niet welke vervuiling, dan is de provincie er al van tussen gepiept!"

Roctus doelde op het feit dat Zeeland uit Plan Perkpolder wil stappen. Die contracten moeten nog wel getekend worden. Van Driessche stelde dat de kwestie rond d enieuwe dijk niet de reden is dat de provincie er uit wil stappen. ,,Dat kan ook niet, want die waren ook niet door RWS op de hoogte gebracht."

Roctus: ,,Voor de vakantie werd ons als raad het mes op de keel gezet om allerlei besluiten te nemen waarvoor nu, maanden later, nog steeds geen contracten zijn getekend zijn. Die paar maandjes wachten moeten we kunen opbrengen voor onze burgers."





Financieel risico

Verantwoordelijk wethouder Frank van Driessche schetste echter een doemscenario als de motie zou worden aangenomen. ,,Dan lopen we een ongekend juridisch en financieel risico., een strop van vele miljoenen." Het CDA stelde dat deze trein niet meer op gang te krijgen is als die nu stopt. Ook de PvdA vreesde voor de consequenties van de motie en ook Progressief Hulst en Hulst Anders steunden ABGH niet. Alleen de SP en Lijst van Eck vonden wel dat pas op de plaats gemaakt moest worden.

Een zichtbaar en hoorbaar getergde Van Driessche moest ook tekst en uitleg aan de raad geven over de commotie die over de nieuwe dijk was ontstaan en waarom daar niet over was gecommuniceerd. Van Driessche herhaalde niet door RWS op de hoogte te zijn gebracht. Roctus vond daarom dat het emailsysteem van Hulst maar eens doorgelicht moest worden en, belangrijker, dat bij RWS aangedrongen moet worden op openheid over mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Dat laatste vond Van Driessche ook, máár hij benadrukte dat er bij andere gesprekken met RWS nimmer sprake was van een panieksituatie. Geïrriteerd stelde hij meermaals dat er nu weliswaar sprake is van "afwijkende waardes" in de grond in de dijk, maar dat dit voor RWS en de GGD nu geen reden is om maatregelen te nemen. ,,Anders hadden ze dat al lang gedaan. Er worden nu door bepaalde mensen, zonder onderbouwing en zonder bewijzen, al conclusies getrokken die er helemaal nog niet zijn." Fractievoorzitter Luc Mangnus van Van Driessches partij Groot Hontenisse stelde dat wasmiddel óók een hoge pH-waarde heeft.

Van Driessche stelde dat hij in een politieke thriller leek te zitten en hij vond het, zeer eufemistisch gesteld, "jammer" dat hem door ABGH al bij voorbaat een linkse directe was uitgedeeld door zijn positie als wethouder ter discussie te stellen. ABGH had immers gezegd dat Van Driessche beter kon opstappen als hij de gemeenteraad niet van een goede verklaring kon voorzien.

