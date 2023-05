Moritz en zijn Zeeuwse Freedomkoor laten een tegengeluid horen: ‘In deze gekke wereld gaan ook veel dingen goed’

Brouwers­dam90 voorziet in behoefte bij triatleten: ‘Ideale voorberei­dings­wed­strijd’

De Brouwersdam90, een triatlon op en rond de Brouwersdam, is inmiddels een evenement van formaat. Zaterdag doen zo'n 700 mensen mee. ,,Dit is de vierde editie en we kunnen wel constateren dat dit precies de wedstrijd is geworden die we willen organiseren”, zegt organisator Erik Peeman. ,,De afstanden, de routes, de manier waarop alles wordt opgebouwd… Het voldoet allemaal.”