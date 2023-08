Morgen naar Rescue Zeeland? Deze demonstraties moet je zien!

Robothond SPOT

Robothond SPOT is een nieuwe uitvinding van TNO. De slimme viervoeter kan op eigen houtje inspectiewerk uitvoeren in gevaarlijke omgevingen. Die gevaarlijke inspecties worden nu vaak gedaan door mensen, die zich daarmee in gevaar brengen. Dat moet in de toekomst dus veranderen. TNO onderzoekt nu ook of het hondje gebruikt kan worden om mensen in noodsituaties te helpen.