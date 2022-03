Moord Biggekerke voor de rechter: Waarom moest het leven van Henk Cijsouw zo abrupt eindigen?

De schilderachtige Tuin ‘t Hofje aan de Noordweg in Biggekerke is op maandagochtend 13 september 2021 aangemerkt als plaats delict. Meerdere politievoertuigen draaien het erf op, dat is afgezet met rood-witte linten. Rond de woning zijn rechercheurs in witte pakken in de weer. Een politiedrone vliegt over het terrein. In de omgeving gaat het verhaal dat bewoner Henk Cijsouw is aangevallen door een schoonzoon en ter plekke aan zijn verwondingen is overleden.