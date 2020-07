Mondkapje op veel meer plekken verplicht in België

Onderne­mers Sluis kunnen omzet niet storten door defect automaat

10:59 SLUIS - Minstens veertig kilometer rijden om je omzet bij de bank te storten. Het is voor ondernemers geen fijn idee. Toch kunnen winkeliers in Sluis haast niet anders, nu de automaat in Sluis gesloten is en die in Oostburg defect.