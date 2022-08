Molenaar Adri had twee grote liefdes, Brassers molen en zijn familie

Politie waarschuwt voor inbraak: al 17 keer raak in twee weken in Zeeland

VLISSINGEN - De politie waarschuwt dat inbrekers weer vaker toeslaan in Zeeland. In de afgelopen twee weken was het volgens de politie 17 keer ‘prijs’ in de provincie. De bewoners van de getroffen woningen waren niet thuis.

15 augustus