Mogelijk fraude met Covid-subsidies en PGB’s, politie doet grootscheepse inval in Hulst en Clinge

HULST - De politie en de Fiod zijn vandaag bezig met een grootscheepse inval in meerdere panden in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om een onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Er zijn vier personen aangehouden. Een van de verdenkingen is dat er gefraudeerd zou zijn met Covid-subsidies en persoonsgebonden budgetten (PGB’s).

De politie ziet een 64-jarige man uit Clinge als hoofdverdachte. Hij is voormalig accountant en heeft ook bij de Belastingdienst gewerkt. Daardoor zou hij precies weten hoe hij te werk moest gaan.

De invallen vonden plaats in een pand aan de Kleine Bagijnestraat in Hulst en een pand aan de Blomweg in Clinge. In dat laatste bedrijf is een ICT-bedrijf gevestigd. Ook op andere plekken in Zeeuws-Vlaanderen wordt onderzoek gedaan. ,,Maar in verband met privacy kunnen we die locaties niet noemen", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Volgens hem wordt er ook gezocht naar vermogen en eventuele dure auto’s en horloges. ,,Omdat er op meerdere plekken wordt gezocht, hebben we - in samenwerking met de Fiod - zo'n tachtig mensen ingezet. Het gaat om een fors financieel onderzoek dat al lang loopt.”

Onopvallende auto’s

In de Kleine Bagijnestraat verraadt slechts een aantal verkeerd geparkeerde onopvallende auto’s met het politielogo achter de voorruit dat er iets loos is. Het is stil in het eenrichtingsstraatje in de binnenstad. Alleen in één woning branden alle lampen, beneden en boven. De voordeur staat wagenwijd open en achter de ramen lopen schimmen in alle kamers. Wanneer interesse in het pand wordt bemerkt, wordt de voordeur gauw gesloten.

In de Blomweg in Clinge staat maar één huis, een mooi landhuis, ver van de straat af en met weilanden voor paarden eromheen. Op dit bedrijf staan meerdere bedrijven ingeschreven. Een van de vennoten van een van de bedrijfjes neemt netjes de telefoon op. Hij werkt vanuit Tilburg en heeft tot op dat moment geen idee van wat zich momenteel op het adres van de ‘hoofdvestiging’ in Clinge afspeelt. ,,Dit heeft echt niks met ons bedrijf van doen. De schoonvader van mijn compagnon zit daar ook. Die doet iets met financiën. Het zal wel niks zijn hoor, ik denk dat de Fiod enkel wat gegevens van zijn klanten wilde hebben ofzo.”

Volledig scherm De Kleine Bagijnestraat in Hulst waar de inval plaatsvond. © Sheila van Doorsselaer