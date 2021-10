Mogelijk fraude met Covid-subsidies en PGB's, politie doet grootscheepse inval in Hulst en Clinge

HULST - De politie en de Fiod zijn op dit moment bezig met een grootscheepse inval in een pand in Hulst en in Clinge. Het gaat om een onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Er zijn vier personen aangehouden. Een van de verdenkingen is dat er gefraudeerd zou zijn met Covid-subsidies en persoonsgebonden budgetten (PGB’s).

Een van de aangehouden verdachten is een 64-jarige man uit Clinge. De politie ziet hem als hoofdverdachte. De invallen vonden plaats in een pand aan de Kleine Bagijnestraat in Hulst en een pand aan de Blomweg in Clinge. In dat laatste bedrijf is een ICT-bedrijf gevestigd.

Er worden zo'n tachtig mensen ingezet door de politie en de Fiod, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Ook wordt gebruikgemaakt van speurhonden.

In de Kleine Bagijnestraat verraden slechts een aantal verkeerd geparkeerde onopvallende auto's met het politielogo achter de voorruit dat er iets loos is. Het is stil in het eenrichtingsstraatje in de binnenstad. Alleen in één woning branden alle lampen, beneden en boven. De voordeur staat wagenwijd open en achter de ramen lopen schimmen in alle kamers. Wanneer interesse in het pand wordt bemerkt, wordt de voordeur gauw gesloten.

In de Blomweg in Clinge staat maar één huis, een mooi landhuis, ver van de straat af en met weilanden voor paarden eromheen. Ook daar is enkel aan de vele auto's op het erf te zien dat er wat aan de hand is.

Later meer.