Moeder en zoon met spoed naar ziekenhuis na auto-ongeluk in Hulst

Onderzoek Stichting Rugvin in Kamperland wijst uit: bruinvis­sen­poep is goed voor het klimaat

Bruinvissenpoep is belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek door stichting Rugvin in samenwerking met Zeeschelp. De resultaten zijn zojuist gepresenteerd in Kamperland.

12:57