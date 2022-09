Mobiele laadkolos Yara Sluiskil trekt bekijks tijdens transport over kanaal

Kunstmest­pro­du­cent Yara gaat als eerste C02 opslaan in gasveld op de Noordzee: ‘We worden koploper’

Kunstmestproducent Yara in Sluiskil gaat over drie jaar afgevangen C02 opslaan in lege gasvelden in de Noordzee ten westen van Noorwegen. Op die manier kan Yara versneld de uitstoot van het broeikasgas C02 verminderen. ,,We worden koploper in de tijdelijke opslag van C02.”

7 september