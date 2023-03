Mister Songfestival Johnny Logan en zanger Mart Hoogkamer komen naar de Roze Zaterdag in Goes

Logan won het songfestival twee keer, al zullen het vooral 40-plussers zijn die dat nog weten, want dat was in 1980 en 1987. Logan zal zijn songfestivalhits ‘What's another year’ en ‘Hold me now’ uiteraard ten gehore brengen. Andere bekende artiesten die zullen optreden op het podium op de Grote Markt zijn Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Ruth Jacott, Bram Houg en rapper Frenna.

De Roze Zaterdag in Goes vindt plaats op 17 juni. Het is voor het eerst dat het evenement in Zeeland wordt gehouden. In de stad vinden die dag allerlei activiteiten plaats. Zo is er onder meer een foodtruck-festival aan de Veste en brengt de ‘Drijvende Diva’ aria's van Mozart en Puccini ten gehore in de stadshaven. Er zijn ook exposities en op het Bleekveld vindt een informatiemarkt plaats. De regenboogparade is er ook, dat is een vast onderdeel van de Roze Zaterdag. Verder is er een speciale editie van Thank Goes it's Friday, nu onder de naam Thank Gay it’s Saturday.