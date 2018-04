Mist en knulligheid bedreigen koers veerdienst

Weg met de regen, zomerse dagen komen er aan

9:59 BREDA - Trek je T-shirts maar uit de kast, want we kunnen volgende week zomerse dagen verwachten. De zon zal schijnen en vooral in het zuidoosten van het land is er kans op zomerse temperaturen van rond de 25 graden. Dit weekend krijgen we al een voorproefje met mooi lenteweer.