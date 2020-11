Misbruik van meisjes bleef tien jaar lang onder de radar: ‘Nooit signaal gehad’

Houtpelle­tin­stal­la­tie bij De Veste in Terneuzen voldoet aan de eisen, maar omwonenden blijven ongerust

15:13 TERNEUZEN - Hoe kan het? Omwonenden van de drie De Veste-flats in Terneuzen klagen al maanden over rookoverlast door een houtpelletinstallatie die tussen de flats is geplaatst. Het apparaat is evenwel pas half oktober deels in bedrijf genomen en wordt pas volgende week volledig operationeel.