Mirjam Kodde haalde ‘levenloze’ lichaam Esther uit Westerschelde: ‘Haar gezicht vergeet ik nooit meer’

Sasse onderne­mers krijgen voorlich­ting over indienen schade­claim vanwege afgesloten Westkade

28 oktober SAS VAN GENT - Stichting Ondernemers Kanaalzone Zuid (OKZ) houdt morgenavond (dinsdag 29 oktober) in Sas van Gent een voorlichtingsbijeenkomst over of en hoe Sasse ondernemers een schadeclaim kunnen indienen vanwege omzetverlies door de sinds eind februari afgesloten hoofdweg tussen Sas van Gent en Zelzate, de Westkade bij kunstmestfabriek Rosier.