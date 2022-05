Ministerie wijst Vlissingen aan als garnalenhaven en schrapt Breskens: Sluis blijft strijdbaar

Afgelopen oktober verhuisde de garnalenzeef al van Breskens naar Vlissingen. Het was het voorlopige slotstuk van een soap die in maart begon, toen de Holding Zeeuwse Visveilingen besloot alle activiteiten in Vlissingen te concentreren. Beide locaties open houden zou immers te duur zijn. Het betekende in principe het einde voor de vismijn in Breskens. De gemeente Sluis weigerde zich echter bij dat besluit neer te leggen en stapte naar de rechter. Die stelde de Holding in het gelijk. Desondanks blijft Sluis strijden voor een nieuwe vismijn. In Bressiaander Mike de Houck is al een exploitant gevonden.