Minister Weerwind komt in april uitleggen waarom de extra bewaakte gevangenis vertraagd is

Schepen kunnen in Vlissingen gesubsidi­eerd aan de stekker voor natuur en klimaat

Op negen plekken in Nederland, waaronder in Vlissingen, kunnen aangemeerde zeeschepen de komende jaren aan de stekker worden gelegd, zodat zij geen generatoren hoeven aan te zetten om in hun stroombehoefte te voorzien. Daar is tot dusver 15 miljoen euro aan subsidies voor toegekend, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).

10:34