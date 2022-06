Minister: Ontpoldering Hedwigepolder kan definitief doorgaan

De minister voor Natuur en Stikstof ziet geen aanleiding om de ontpolderingsplannen te wijzigen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De resultaten van elf onderzoeken zowel naar de natuurontwikkeling als naar de gezonde leefomgeving geven haar geen aanleiding om van koers te veranderen. Dat betekent dat de polder waarschijnlijk dit najaar onder water komt te staan.

De PFAS-affaire was voor de provincie Zeeland, gemeenten langs de Westerschelde en verschillende fracties in de Tweede Kamer aanleiding om de minister te vragen pas op de plaats te maken met het omstreden natuurproject waarover al in 2005 een besluit werd genomen.

Negatieve effecten

De Tweede Kamer droeg in een motie de minister op na te gaan of het laten overstromen van de Hedwigepolder met vervuild Scheldewater negatieve effecten heeft op de natuur en op de gezondheid van omwonenden.

Wat natuur betreft herhaalt de minister eerder genoemde argumenten. Het nieuwe getijdengebied is nodig voor het natuurherstel. En de natuur in de ontpolderde Hedwigepolder krijgt dezelfde kwaliteit als die in het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe waar sinds jaar en dag Scheldewater binnenstroomt.

Dalende trend

Bovendien wordt de Westerschelde schoner, verwacht de minister. ,,Het besluit tot ontpoldering is genomen in de wetenschap dat er in de Westerschelde sprake is van vervuiling met verschillende stoffen. Uit de uitgevoerde metingen en onderzoeken blijkt de vervuiling vanaf 2018 te zijn afgenomen en is een dalende trend zichtbaar. De verwachting is dat, gezien de genomen en te nemen maatregelen ten aanzien van het lozen van PFAS, deze dalende trend zich voortzet.”

Voorspeld wordt dat hierdoor de ontpolderde Hedwigepolder minder vervuild zal worden dan Saeftinghe nu is.

Quote Het heeft geen toegevoeg­de waarde om de uitkomsten van een bevolkings­on­der­zoek af te wachten Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof

Ontpoldering brengt ook een gezonde leefomgeving niet in gevaar, stelt de minister. Ze verwijst daarbij naar het recente onderzoek naar voedsel uit de Westerschelde en het onderzoek naar zwemwater. Het RIVM en de GGD Zeeland raadden consumptie van onder meer vis en garnalen uit de Westerschelde af. Zwemmen kan wel, maar alleen op aangewezen zwemlocaties.

Niet van toepassing

Mensen kunnen op vier manieren worden blootgesteld aan PFAS: via de huid bij het zwemmen of lopen door het slik, door het inademen van kleine waterdruppeltjes, het inslikken van water met PFAS of het eten van voedsel uit verontreinigd water. Maar dit alles doet er eigenlijk niet toe in de Hedwigepolder, zo valt uit de brief van de minister op te maken: ,,In de ontpolderde Hedwigepolder mag niet worden gezwommen of gevist en er mag ook geen drinkwater worden gewonnen. Een beoordeling op bovengenoemde vier aspecten in relatie tot de ontpoldering van de Hedwigepolder is dan ook niet direct van toepassing.”

Ook een bevolkingsonderzoek zal de ontpoldering niet in de weg kunnen staan, schrijft ze: ,,Ik begrijp dat bewoners uit de omgeving van de Westerschelde graag willen dat ik in mijn besluit ook een bevolkingsonderzoek betrek om te bezien hoe de blootstelling aan PFAS in het verleden zich heeft vertaald in bloedwaarden. Een dergelijk onderzoek geeft echter geen inzicht in de effecten van het toelaten van water in de Hedwigepolder en daarom heeft het geen toegevoegde waarde om de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten.”