Minister: mogelijk te veel springstof gebruikt bij explosie Terneuzense sluis

Bij de zware ontploffing van de sluiswand in Terneuzen afgelopen maart is mogelijk te veel springstof gebruikt. Dat blijkt uit een evaluatie van de explosie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Vele huizen raakten beschadigd doordat de knal veel zwaarder was dan de bedoeling.

Verschillende experts hebben de explosie onderzocht, zo heeft Minister Mark Harbers (Infrastructuur) maandag aan de Tweede Kamer laten weten. De ontploffing leidde tot tweehonderd schademeldingen.

Volgens de evaluatiecommissie vertonen de berekeningen voor de hoeveelheid explosieven, de plaatsing hiervan in de kolkwand en het binnenhoofd en de opgetreden intervaltijden voor ontsteking van de springstof gebreken. De springstof is waarschijnlijk ook te kort achter elkaar tot ontploffing gebracht, wat leidde tot meer trillingen. In de evaluatie staat verder dat de veiligheid bij de ontploffing ‘onvoldoende’ was door ‘een aantal in de voorbereiding verkeerd gekozen uitgangspunten’.

Dat er te veel springstof is gebruikt komt niet helemaal als een verrassing. ‘Voor het opblazen van de Middensluis in Terneuzen is twee keer zoveel springstof gebruikt als nodig was’, zei de ervaren springmeester Jacob Uittenboogaard eerder al tegen deze krant.

Het oude sluizencomplex moet plaatsmaken voor de Nieuwe Sluis. Daarvoor werd op 23 maart de westelijke wand van de oude Middensluis met explosieven opgeblazen, maar dat leverde veel meer hinder op voor de omgeving dan verwacht. Met name in de binnenstad van Terneuzen was er schade, waaronder scheuren en gebroken ruiten. De explosie leidde niet tot lichamelijk letsel of constructieve schade, aldus Halbers.

Van de tweehonderd schademelders zal meer dan de helft van de mensen worden gecompenseerd, door middel van herstel of een vergoeding. De Nieuwe Sluis moet gaan zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Het is de bedoeling dat het eerste schip in 2023 door de Nieuwe Sluis vaart.