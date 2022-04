Minister komt Zeeuwse garnalenvissers niet tegemoet in kwestie stikstofregels

met video Koningsspe­len: van een ‘niet zo stoer’ dansje naar het bestormen van de stormbaan

Er was vandaag bijna geen school te vinden die niet meedeed met de Koningsspelen. Die stond weer helemaal in het teken van sporten, spelletjes doen en bewegen. We namen een kijkje in Breskens, Oosterland, Nieuw- en Sint Joosland en Tholen.

22 april