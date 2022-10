Minister Jetten snapt dat draagvlak nodig is bij bouw kerncentrales in Borssele: ‘Want we vragen al veel van de regio’

BLØF viert 30ste verjaardag met nieuw album

BLØF brengt op 11 november het album ‘3Ø - We Doen Wat We Kunnen’ uit. Het album verschijnt ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van de band en verschijnt in een 3LP- en 3CD versie. Het bevat een selectie uit de grote reeks aan hits van de band van de afgelopen dertig jaar.

