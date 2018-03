Minder dan vijftig ontslagen bij Pabo in Walsoorden

Het personeel is donderdag bijgepraat over de vervolgstappen, zegt Specht. Volgende week woensdag hoopt hij het plaatje rond de ontslagen rond te hebben. ,,Dat hangt af van wat de investeerder wil", aldus de directeur. Met behulp van een nieuwe investeerder hoopt Pabo een doorstart te kunnen maken. Dat gebeurt in afgeslankte vorm en onder de naam BU, een afkorting van moederbedrijf Beate Uhse.

Het postorderbedrijf in erotica werd dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Middelburg. Pabo had de boot gemist, gaf Specht al onomwonden toe. De omslag naar internet heeft het bedrijf nooit echt kunnen maken. De omzet was al jaren tanende. In 2005 was dat 300 miljoen, tien jaar later een derde daarvan.