Miljonair Salar Azimi nodigt Vlaamse bejaarden uit voor gratis ‘all-inclusive kerstdiner’ bij voetbalclub Patro

Pa brak de auto open, kind stond op de uitkijk: het verbijste­ren­de verhaal over een inbrekers­fa­mi­lie

18:10 VLISSINGEN - Afgelopen zomer, eind juli. De vakantie is een paar weken bezig, Zeeland is vol, en het begint de politie op Walcheren op te vallen: er zijn deze zomer wel érg veel inbraken in auto's en campers. Daarbij is de werkwijze steeds hetzelfde. De politie vermoedt een verband.