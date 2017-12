Miljonair Azimi laat 'arm' gezin uit Biervliet week gratis in hotel slapen

De families Rijkens en Azimi leefden in het programma een week lang in elkaars huis met bijbehorend budget. De minder welvarende Leo en Marijke Rijkens en drie kinderen keken hun ogen uit in het kasteel van Salar Azimi en zijn vrouw Annika. Het miljonairskoppel moest op hun beurt wennen aan de eenvoud van het leven van de familie uit Biervliet.



Woensdagavond werd beide families door SBS6 gevraagd hoe ze de ruil vonden. "Het was bijzonder", zegt Salar Azimi in de uitzending. "Van ruilen komt huilen, maar in dit geval is dat voor beide partijen niet het geval. We hebben een mooie tijd beleefd, we hadden meer tijd voor elkaar. Samen op de bank tv kijken, naar de kinderboerderij. Een beetje het vakantiegevoel, dat is wel goed geweest."