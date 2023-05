Miljoenenverbouwing is klaar, 240 leerlingen van de Regenboogschool kunnen weer naar hun eigen school

Er klinken nog volop bouwgeluiden in en rond de school. Bouwvakkers hangen de laatste deuren in de scharnieren. De laatste tegels krijgen hun plek in het nieuwe schoolplein. Ondertussen zijn de leerkrachten bezig met het uitpakken van verhuisdozen. Eén juf is vanochtend nog naar IKEA gereden om stellingkasten te kopen. Die moeten maandag, een dag voordat de lessen weer beginnen, nog een plekje krijgen in het magazijn.