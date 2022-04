Miljoenen voor cruciale verbetering goederenlijn Gent-Terneuzen

TERNEUZEN - Verbetering van de goederenspoorverbindingen in de Kanaalzone is een stuk dichterbij gekomen met het besluit van het kabinet hiervoor 105 miljoen uit te trekken.

Het grensoverschrijdende project Rail Gent Terneuzen moet knelpunten in het goederenvervoer oplossen in het havengebied, de aansluiting op het Europese goederenspoornetwerk verbeteren en de capaciteit vergroten. Die 105 euro komt uit het Nationaal Groeifonds.

Dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas is ‘heel erg blij’ met het nieuws uit Den Haag. Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen zegt dat deze ontwikkeling de regio ten goede komt, zowel economisch als op het gebied van de leefbaarheid. Het totale project is begroot op 240 miljoen euro. De Belgische federale overheid heeft eerder aangegeven de helft daarvan op tafel te willen leggen.

Met het geld kunnen drie projecten worden uitgevoerd:

- een nieuwe verbinding op de oostelijke kanaaloever tussen Axel en Zelzate,

- een zuidoost-boog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug

- een noordelijke ontsluiting en uitbreiding op de westoever.

De planning is om de werken tussen 2025 en 2030 uit te voeren.

Het kabinet maakte donderdag bekend hoe gelden uit het Nationaal Groeifonds worden verdeeld. Het kabinet neemt het advies over van de beoordelingscommissie onder leiding van oud-bewindsman Jeroen Dijsselbloem. Deze commissie was zeer positief over het spoorproject. North Sea Port wordt door de commissie een ‘haven van nationaal belang’ genoemd. ‘Met een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en een arbeidsmarkt voor 100.000 personen is het de derde havenregio van Europa. De voorgestelde railverbinding helpt groei van North Sea Port duurzaam te faciliteren. In North Sea Port wordt goed samengewerkt en dat geeft vertrouwen voor de realisatie van dit specifieke project’, aldus de commissie Nationaal Groeifonds.

Helft geld uit België

Geld uit het Groeifonds dekt maximaal de helft van de kosten. De andere helft moet uit andere bronnen komen. Bij dit project is die andere bron de Belgische overheid. Die zou 120 miljoen bij moeten dragen. Dan moet er nog 15 miljoen bij en dat bedrag komt uit het compensatiepakket voor het afblazen van de marinierskazerne.

Vorig jaar tekenden de Nederlandse en Belgische overheden een intentieverklaring voor verbetering van het goederenspoor in de Kanaalzone. Het wachten is nu nog op definitief groen licht uit Brussel, maar Van der Maas heeft er alle vertrouwen in. Voor Zeeland is de toekenning van het geld uit het Groeifonds een enorme opsteker, aldus gedeputeerde Van der Maas. ,,Het is echt een prachtig bericht.”

9000 vrachtwagens

Daan Schalk, bestuurder van North Sea Port, stelt in een reactie dat met dit besluit van het kabinet ‘een cruciale stap is gezet in de financiering van dit grensoverschrijdende spoor’. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat feliciteerde de regio in een videoboodschap. ,,Het gaat wel ergens over: dit is de derde haven van Europa, met veel vervoer over de weg. Als de treinverbinding er straks ligt scheelt dat per maand 8000 tot 9000 vrachtwagens. Met het project zetten we een stevige stap naar schonere mobiliteit.”

De commissie-Dijsselbloem boog zich over 35 projecten. De grootste investering gaat naar het waterstofproject Groenvermogen II: 500 miljoen euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het gaat om een tweede ronde investeringen uit het Nationaal Groeifonds.